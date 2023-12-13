انقسام بين واشنطن وتل أبيب.. حكومة الحرب تجتمع قبل زيارة مسؤولين أمريكان

يجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً، في قاعدة كيريا بتل أبيب لصياغة الموقف الإسرائيلي قبل وصول كبار المسؤولين الأمريكيين غدًا الخميس.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فمن المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إسرائيل غدًا، ويعقب زيارته وزير الدفاع لويد أوستن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، سيسافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع حكومة الحرب بتل أبيب بشأن الحرب في غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن سوليفان سيؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وكذلك الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين في غزة، مضيفا أن وزير الدفاع لويد أوستن سيسافر أيضًا إلى المنطقة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، سيصل إلى إسرائيل ما بين يومي الخميس أو الجمعة المقبلين في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن سوليفان، سيناقش مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو دور جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف البيت الأبيض، أن سوليفان سيبحث مع نظيره الإسرائيلي "الجدول الزمني" لإنهاء الحرب في غزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

وأضاف بايدن، أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جانبها، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة ينفجر إلى العلن مع تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن حكومة تل أبيب.

وحسب “نيويورك تايمز”، تمثل تصريحات بايدن أكبر تغير في لغة الولايات المتحدة بشأن إسرائيل منذ هجوم أكتوبر.