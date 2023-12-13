عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

350 ألف جنيه إسترليني.. تغريم الدفاع البريطانية بتهمة اختراق بيانات أفغانية

علم بريطانيا
علم بريطانيا

أعلنت هيئة تنظيم البيانات البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها فرضت غرامة مالية بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أرجعت الهيئة سبب ذلك بتهمة تسريبها معلومات شخصية عن أشخاص أرادوا مغادرة أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم فيها عام 2021.

وقال مكتب مفوض المعلومات البريطاني، إن الدفاع البريطانية قامت بسلسلة من انتهاكات بيانات البريد الإلكتروني التي كشفت تفاصيل أكثر من 265 أفغانيًا كانوا يسعون إلى الانتقال إلى بريطانيا بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وأضاف المكتب أنه فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع البريطانية، لافتًا إلى أن الوزارة ليس لديها إجراءات تشغيلية لضمان إرسال رسائل البريد الإلكتروني الجماعية بشكل آمن إلى المواطنين الأفغان الذين عملوا لصالح أو مع القوات المسلحة الأفغانية.

ولفت إلى أن "هذا الاختراق المؤسف للغاية للبيانات خذل أولئك الذين تدين لهم بلادنا بالكثير".

وكان بن والاس، الذي كان وزيرًا للدفاع في ذلك الوقت، قد أصدر بالفعل اعتذارا أمام البرلمان البريطاني وبدأ تحقيقا في الاختراق.

وكان من المخطط في البداية تغريم الوزارة بمليون جنيه إسترليني، ولكن تم تخفيض المبلغ عقب التغييرات التي أجرتها على نظام عملها ومراعاة للصعوبات التي واجهتها في أفغانستان عام 2021.

وزارة الدفاع مفوض المعلومات البريطاني الدفاع البريطانية معلومات البريد الإلكترونى ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

تحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

ترشيحاتنا

رشقة صاروخية من غزة تصيب مجمعا تجاريا في مستوطنة أسدود.. شاهد

محاولة يائسة لتعويض خسائره.. الجهاد الإسلامي تعلق علي جرائم الاحتلال في جنين

العراق ينسحب من مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المتحدث باسم حركة فتح: المخطط الصهيوني يهدف لعدم وجود فلسطين

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. آيتن عامر تثير الجدل بصورها| شاهد

ملابس جريئة.. مي عمر تثير ضجة بظهورها| شاهد

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ