النهاية تلوح في الأفق .. نتنياهو يخوض معركة مصيرية

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يخوض معركة مصيرية من أجل البقاء في السلطة عن طريق حشد دعم حلفائه السياسيين من الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وحسب “التايمز”، حاول نتنياهو إقناع حلفائه بأنه هو الوحيد القادر على منع إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد تصريحاته بأنه لن يسمح للقطاع الفلسطيني بأن يتحول إلى "حماستان" أو "فتحستان".

وبعد ساعات على تصريحات نتنياهو، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحاجة إلى تغيير أسلوبه وحكومته، مؤكدا أن الدعم العالمي للحملة العسكرية الإسرائيلية يتضاءل وسط القصف العنيف على غزة.

كما وجد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفسه منبوذًا من قبل قوات الاحتياط في جيش الاحتلال، ففي رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف قدامى العسكريين من الوحدة 669 الذين كان من المقرر أن يلتقوا بنتنياهو لالتقاط الصور، بالبغيضة.

المعارضة توبخ نتنياهو

بدوره، نتنياهو يخوض معركة سياسية مصيريةقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يختلق الكثير من النزاعات.

وكتب لابيد، عبر منصة “إكس”، “بينما يموت الجنود في غزة، اختلق نتنياهو نزاعات... اخترع نزاعا مع الولايات المتحدة، اخترع نزاعا معي، اخترع نزاعا مع بيني جانتس وغادي آيزنكوت”.

وأضاف: “لقد تحدثت عن ذلك مع القيادة الأمريكية، ومع الأوروبيين، ومع الناس في معسكر الدولة… لا أحد يفهم ما الذي يتحدث عنه. لا أحد يعتقد أن هذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب. اي شخص! إنهم لا يفهمون ما يريد. مع من يتجادل بالضبط؟”.

وتابع: “الجواب هو أن نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته: التحريض والكذب وخلق الكراهية.. الآن هو يفعل ذلك في وسط حرب مريرة، عندما يقتل الجنود كل يوم. لم يتعلم أي شيء منذ 7 أكتوبر. المأساة لم تغيره، فهو غير قادر على الاعتراف بذنبه. لا يمكن لهذا الرجل أن يستمر في رئاسة البلاد. الأمر خطير للغاية”.