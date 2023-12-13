بعد تقارير استخدامها.. البيت الأبيض يكشف حقيقة نقله ذخائر فسفور أبيض لإسرائيل

نفي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قيام الولايات المتحدة بنقل ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض إلى إسرائيل منذ بدء تصعيد الصراع في 7 أكتوبر الماضي، لكنها تدرس تقارير عن استخدامه.

وقال كيربي: "نحن نحقق في الأمر، ونطرح أسئلة على زملائنا الإسرائيليين حول تلك التقارير لمعرفة ما إذا كانت صحيحة، وكيف تم استخدام الفسفور الأبيض".

وأضاف "وإذا كان قد تم استخدامه استطيع أن أؤكد لكم أننا لم نزود إسرائيل بذخائر الفسفور الأبيض منذ 7 أكتوبر"، لافتًا إلى أن واشنطن ليس لديها حتى الآن صورة كاملة بشأن صحة هذه التقارير.

كانت إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض التي زودتها بها أمريكا في هجمات على لبنان في أكتوبر، وأدى ذلك إلى إصابة تسعة مدنيين على الأقل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الفوسفور الأبيض من قبل القوات الإسرائيلية في غزة.

وأضاف ميلر، أن هناك استخدام عسكري مشروع للفوسفور الأبيض لكن ذلك لا يشمل استخدامه ضد المدنيين، مشيرًا إلى أن دعم الولايات المتحدة لـ إسرائيل بالذخائر لا يقلل من التزامها الكامل بالقانون الإنساني الدولي.