الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد حصارها واستهدافها لمستشفى كمال عدوان بغزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد حصارها واستهدافها لـ «مستشفى كمال عدوان» في شمالي غزة.

وأشارت الصحة إلي ان قوات الاحتلال اطلقت النار باتجاه غرف المرضى والساحات، معربة عن تخوفها من وفاة 12 طفلاً في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة.

وقالت الوزارة أيضا إن قوات الاحتلال احتجزت مدير المستشفى أحمد الكحلوت وعدد من أفراد الطاقم بالإضافة الي تعرض الطاقم لـ«الاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب».

ولفتت الوزارة كذلك الي انه تمّ إطلاق سراح عدد من الطاقم الطبي المحتجز في وقت لاحق.