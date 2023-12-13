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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: مصر استقبلت 773 مصابا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى قطاع غزة وصل إلى 3866 طنا منذ بدء الحرب، إضافة إلى أن حجم المساعدات الغذائية التي دخلت إلى قطاع غزة وصل إلى 22799 طنا منذ بدء الحرب وحجم المياه 13936 طنا.

وقال “رشوان”، خلال تصريحات إعلامية، إنه تم إدخال 2678 طنا من الوقود، إضافة إلى 5073 طنا من المواد الإغاثية الأخرى و48 سيارة إسعاف.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر.

وأشار إلى أن مصر استقبلت 773 مصابًا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 612 مرافقا، مع العلم أنه تم عبور 14023 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و2135 مصريا من قطاع غزة.

من أجل زيادتها

واستكمل تصريحاته قائلا “مصر تواصل جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والسعي الحثيث من أجل زيادتها”.

ضياءرشوان غزة المساعدات الغذائية المستشفيات المصرية

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