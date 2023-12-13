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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط المطر .. تظاهرات في إسرائيل للمطالبة بعودة تبادل الأسرى

صدى البلد

تجمع المئات من ذوي الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة حتى الآن، اليوم الأربعاء، في القدس للمطالبة بتبادل الأسرى. 

وحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، وقفت العائلات ومؤيدوها بصمت تحت المطر على طول الطريق المؤدي إلى الكنيست، حاملين لافتات كتب عليها "الوقت ينفد – أطلقوا سراح الرهائن الآن". 

وخلال الليل، نصبت العائلات خيمة احتجاج مقابل مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبقي البعض منهم طوال الليل.

وقالت مايان سيجل كورين، التي أُطلق سراح والدتها أدريان من الأسر: "نحن هنا لمواصلة إطلاق النداء". 

ولا تزال تواجه المحاولات المستمرة لإحياء مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس موقفًا غير مستجيب.

وقالت مصادر إسرائيلية وأجنبية مطلعة، إن المسؤولين الإسرائيليين وحماس بعيدون عن التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

حماس غزة الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الكنيسة

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