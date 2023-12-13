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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بعد تثبيت أسعار الفائدة

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه سيواصل تخفيض الاحتفاظ بالسندات كما كان مخططا.

وأكد الفيدرالي الأمريكي، أن “معدل البطالة لا يزال منخفضًا”، مشيرا إلي أن “مكاسب الوظائف معتدلة لكنها لا تزال قوية”.

كما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعات النمو والتضخم للعام المقبل.

ومنذ قليل،  أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة باجتماع ديسمبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنها تثق بقرارات مجلس الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنها تتوقع استمرار تراجع التضخم والوصول إلى نسبة 2% في 2024. 
 وأوضحت يلين، أن التضخم يواصل التراجع بوتيرة ثابتة، مشيرة إلي أنه لا يوجد خطر مرتفع من دخول الاقتصاد في ركود. 

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