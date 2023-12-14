جاكيت غريب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت رضوى الشربيني، مرتديه بنطال باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت ذا تصميم مختلف ومميز باللون الاسود والفضي اللامع الذي يبرز جمالها.

كما اختارت رضوى الشربيني، أن تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت رضوى الشربيني، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور رضوى الشربيني