لراحة البال والسكينة.. سبع محطات في القرآن الكريم احرص عليها باستمرار

قال الدكتور أسامة قابيل، الداعية الإسلامي ومن علماء وزارة الأوقاف، إن الإنسان يعيش فى صراعات وضغوط، ودائما ما يبحث عن السكينة، لافتا إلى أن أحسن ما يهديه إلى السكينة وراحة البال هو كتاب الحب والإنسانية والسلام القرآن الكريم.

وأضاف قابيل، خلال حواره ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": القرآن الكريم تحدث عن 7 محطات لحب الإنسان للعبد، وفيهم يجد العبد السكينة، فالله سبحانه يحب المتقين الذين يتقون الله فى كل تصرفاتهم، والتوابين الذين يتوبوا عن معاصيهم، وكذلك يحب المتطهرين، دائمين الوضوء والغسل بعد الجنابة، تطهر جسدى وقلبى ونفسي، وهو ما جاء فى قوله سبحانه وتعالي: "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، إن الله يحب المقسطين، وهو الإنسان العادل، وكذلك الله يحب الصابرين الذين يصبرون، ويحب الذين يقاتولن فى سبيله صفا، ويتوحدون تحت راية قائدهم.

دعاء لراحة القلب

مشاغل الحياة وتعبها وصدماتها تتعب القلب، وعلاج راحة القلب الذكر والدليل على ذلك قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب {الرعد:28} ودعاء لراحة القلب يستحب أن نقول فيه

اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب، يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري، وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.



اللهم أسعد كل من أدخل السعادة إلى قلبي اللهم أرزقه بكل خفقة قلب فرحا وبكل صباح عفوا وكل مساء صفوا وارزقه راحة البال أينما كان ويكون أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ووأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك.