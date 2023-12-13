أنا مندهش.. رونالدو يروج للإرث السعودي في «العلا»

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن إعجابه الشديد بعد زيارته لمدينة العلا في المملكة العربية السعودية.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورا من زيارته لهذه المنطقة، وعلق عليها: "أنا مندهش من التراث الاستثنائي للعلا هنا في السعودية".

ويستغل رونالدو الإجازة التي منحها لويس كاسترو المدير الفني للنصر، لمدة 4 أيام، بعد تأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام اتحاد جدة، لمشاركة "العميد" في كأس العالم للأندية 2023.

رونالدو يواصل تألقه الكبير في دوري روشن

ويواصل رونالدو تألقه الكبير في دوري روشن هذا الموسم، حيث أصبح في صدارة هدافي البطولة المحلية، برصيد 16 هدفا، ويليه محترف الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش بـ14 هدفا.