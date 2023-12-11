رونالدو يقود النصر في مواجهة الشباب بربع نهائي كأس خادم الحرمين

أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الشباب مساء اليوم الإثنين، في قمة مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وكان النصر قد تخطى الاتفاق في دور الـ 16 من البطولة، بالفوز عليه 1-0، فيما وصل الشباب إلى دور ال8 بعدما فاز على الفتح 2-1.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الشباب كالتالي:



حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيميريك لابورت - أيمن يحيى.

خط الوسط: بروزوفيتش - فوفانا - مونتيرو.

في الهجوم: عبد الرحمن غريب - ساديو ماني - رونالدو.

فيما جاء تشكيل الشباب لمواجهة النصر كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور - إياجو سانتوس - رومان سايس - حمد اليامي.

خط الوسط: ماجد كنبة - حسين القحطاني - كارلوس جونيور.

في الهجوم: فهد المولد - كاراسكو - عبدالله رديف.