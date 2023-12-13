ضربة مميتة لإسرائيل .. تقرير لـ BBC : الضفة الغربية تتحول لمعقل جديد لحماس | أجيال جديدة تعشق أبو عبيدة وقدوتها البندقية

منذ بدأت الحرب في غزة، أصبحت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أكثر تواتراً وأكثر قوة، وأصبحت مدينة جنين الشمالية، مركز هذه الغارات قبل هجمات حماس، ساحة قتال أسبوعية الآن، وبحسب ما رصده مراسل صحيفة BBC البريطانية، فقد كان لدى المراهقين الفلسطينيين الذين التقى بهم والذين كانوا يهربون من الجيش هناك يوم الثلاثاء، المواقف المتشككة والرفضية التي يتمتع بها الرجال الأكبر سناً بكثير - حيث كانوا يسخرون من الرئيس الفلسطيني ومناشداته للعالم لتوفير الحماية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وخلفهم تحركت الجرافات المدرعة وسيارات الجيب العسكرية الإسرائيلية حول مدخل مخيم جنين للاجئين، وترددت أصداء الانفجارات وإطلاق النار من أنحاء المدينة في الشوارع المهجورة المغلقة، وجدران هذه المدينة مغطاة بصور الشباب الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية - بعضهم أعضاء في الجماعات المسلحة مثل حماس، ويتم تحديث الملصقات والوجوه سنة بعد سنة، وهنا تتجلى الظاهرة التي قد تكون قاتلة لإسرائيل، الضفة الغربية تتحول إلى معقل جديد لحماس.

الدماء تزيد شعبية حماس.. وإسرائيل تحصد نتاج ممارساتها

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن إسرائيل تحصد نتاج ممارساتها داخل الضفة الغربية، حيث أن الدماء تزيد من شعبية حماس، فها هنا، الإعلان عن مقتل ستة رجال في العملية التي جرت هنا يوم الثلاثاء، وقال شهود إن أربعة منهم أصيبوا في غارة بطائرة بدون طيار، وتقول تل أبيب إن عملياتها في الضفة الغربية تستهدف أعضاء الجماعات المسلحة، وغالبًا ما تكون أيديهم ملطخة بالدماء الإسرائيلية، ولكن مدير مستشفى جنين وسام بكر قال إن طفلا يبلغ من العمر 13 عاما يعاني من مرض مزمن توفي أيضا بعد منعه من الحصول على الرعاية الطبية، وأضاف: "إن استمرار التوغل في جنين وقتل الشباب سيزيد من غضب الناس لأننا نفقد كل يوم أحد أصدقائنا".

ويوضح أن تلك السياسة لن يجلب السلام لإسرائيل، بل سيجلب المزيد والمزيد من المقاومة، فمنذ السابع من أكتوبر، هنا في الضفة الغربية، قُتل 271 فلسطينيًا، من بينهم 69 طفلاً، منذ الهجمات - أي أكثر من نصف العدد الإجمالي لهذا العام، وقد قُتل جميعهم تقريبًا على يد القوات الإسرائيلية، وفقًا للأمم المتحدة، ومنذ هجمات حماس، ارتفع تأييد المقاومة المسلحة في أجزاء كثيرة من الضفة الغربية ـ في أماكن مثل نابلس وجنين، ويقول رائد دبيي، أستاذ العلوم السياسية والزعيم الشبابي للحزب الحاكم في الضفة الغربية: "أرى ذلك في أصوات الناس، في الموسيقى التي يشغلونها في سياراتهم، من خلال فيسبوك أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن مناظراتي مع طلابي".

قدوتهم تحمل السلاح .. الجيل القادم كارثة على إسرائيل

ويبدوا أن الأجيال القادمة داخل الضفة الغربية، سيكون كارثة على إسرائيل، حيث يقول دبيي، إن طوفان الأقصى كانت بمثابة "نقطة تحول" بالنسبة للفلسطينيين، تماماً كما كانت نقطة تحول صادمة بالنسبة للإسرائيليين، فالناس، وخاصة الجيل الجديد، يدعمون حماس الآن، أكثر من أي وقت مضى، وفي الثلاثين عامًا الماضية، لم تكن هناك نماذج ولا قدوة للجيل الجديد؛ والآن يرون أن هناك شيئًا مختلفًا، ويتم إنشاء قصة مختلفة."

وقال إنه حتى ابن أخيه البالغ من العمر 11 عاما لا يكن احتراما كبيرا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنه يقدس المتحدث العسكري لحماس أبو عبيدة - "لأنه يحمينا، ويتوقع الخبير السياسي أمجد بوشكار حدوث "تكامل حقيقي" بين حماس وفتح

وأوضح أمجد بوشكار، أستاذ العلوم السياسية في الضفة الغربية، أن "للشباب الفلسطيني أولويات وقوائم أمنيات فيما يتعلق بامتلاك منزل أو الحصول على شهادة جامعية، ولكن بعد 7 أكتوبر، أعتقد أن هذه الأولويات قد تغيرت تماما. هناك أصوات ترتفع من أجل التحرير الكامل للوطن من خلال المقاومة - سواء كانت تلك المقاومة سلمية أو مسلحة".

الآن تغير كل شيء

ويقول الدكتور بوشكار أنه قضى ما مجموعه تسع سنوات في السجون الإسرائيلية، وكان عضواً في الجناح الطلابي لحركة حماس في الماضي، وأنه تم اعتقال سبعة من أفراد عائلته منذ هجمات 7 أكتوبر، ويتم استهداف أعضاء حماس في الضفة الغربية بشكل منتظم من قبل قوات الأمن الفلسطينية - وليس فقط القوات الإسرائيلية - منذ أن سيطرت الجماعة على غزة بالقوة في عام 2007، بعد عام من فوزها في الانتخابات البرلمانية، ولكن الآن، كما قال الدكتور بوشكار، تغير شيء ما.

وأضاف أن "فتح وحماس يدركان جيدا أنهما مكملان لبعضهما البعض، وأعتقد أننا سنرى تكاملا حقيقيا بين الحركتين، فقد أدركت السلطة الفلسطينية أن استهداف حماس لن يقضي عليها لأنها حركة أيديولوجية متجذرة داخل الشعب الفلسطيني؛ وحماس تدرك تماما أنها لا تستطيع إقامة دولة [فلسطينية] مستقلة دون مساعدة فتح، والآن يتحدث بعض كبار الشخصيات في الإدارة الفلسطينية ـ وليس الرئيس عباس ـ علناً عن الفوائد المترتبة على تشكيل جبهة سياسية موحدة.

الحصاد الأعظم للجناح السياسي لحماس

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مقابلة مع بلومبرج إن النتيجة المفضلة للسلطة الفلسطينية للحرب في غزة هي انضمام حماس إلى حكومة وحدة وطنية بقيادة السلطة الفلسطينية، ويقول قصي حامد، الخبير في شؤون حماس بجامعة القدس المفتوحة في رام الله، إن الأزمة في غزة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز الجناح السياسي للحركة، على حساب جناحها العسكري، ففي أي حركة ثورية، يجب أن يكون هناك حصاد سياسي للعمل العسكري"، وتابع: "هناك اتجاهات كثيرة داخل حماس، وهناك اشتباكات داخلية، وأعتقد أنه سيكون هناك مجال أكبر للاتجاه السياسي داخل حماس، خاصة بعد هذه الحرب، عندما لن يكون العالم كله متسامحا معهم".

وتقول إسرائيل إن هدفها في غزة هو تدمير حماس، واستبعدت أن يكون لها أو لفتح دور في الحكومة المستقبلية في غزة، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء "لن أسمح بدخول غزة لأولئك الذين يعلمون الإرهاب ويدعمون الإرهاب ويمولون الإرهاب"، ولكن الواقع أن الضفة قد تتحول قريبا لمقل جديد لحركة حماس، وذلك بحسب تحليل الصحيفة البريطانية.

تأييد حماس زياد بـ3 أضعاف بعد طوفان الأقصى

فيما يقول بعض الفلسطينيين في أحاديثهم الخاصة إن الثمن الذي تدفعه غزة مقابل هجمات حماس باهظ للغاية، ولكن آخرين يقولون إن التكتيكات العسكرية التي اتبعتها الجماعة نجحت في إجبار إسرائيل على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين - ويتناقض تأثيرها بشكل حاد مع تأثير السلطة الفلسطينية، التي تأسست قبل 30 عامًا بعد اتفاقيات أوسلو للعمل مع إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية المستقبلية.

فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث فلسطيني مرموق، وهو المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، في الفترة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، أن الدعم لحماس قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف في الضفة الغربية مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، ولا يزال مؤيدو حماس أقلية، لكن 70% من المستطلعين قالوا إن الكفاح المسلح هو أفضل وسيلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

90% يطالبون أبو مازن بالاستقالة

وعلى النقيض من ذلك، انخفض الدعم للرئيس عباس بشكل حاد في أعقاب هجمات حماس، كما وجد الاستطلاع، حيث دعا أكثر من 90% من الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى استقالته، وقال أمجد بوشكار إنه منذ هجمات حماس "وضع العالم والمجتمع الدولي القضية الفلسطينية على قائمة أولوياته".

ولم تتمكن السلطة الفلسطينية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها فاسدة وغير فعالة، من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية أو الشرطة منذ هجمات حماس، لأن الحرب في غزة تسببت في حدوث صدع حول عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل كل شهر، وبينما تضاعفت أعلام حماس وشعاراتها هنا في أعقاب كل حافلة محملة بالسجناء الفلسطينيين الذين أطلقت إسرائيل سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، كان رئيس السلطة الفلسطينية وقوات الأمن غائبين بشكل واضح، قد تكون إسرائيل عازمة على حرمان حماس من السلطة في غزة، لكن نفوذها بدأ ينتشر هنا في الضفة الغربية.