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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفعت قمصان: الانتخابات الرئاسية كانت استفتاء وانتخابا في الوقت نفسه

اللواء رفعت قمصان
اللواء رفعت قمصان

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء سابقًا، إن الانتخابات  الأخيرة كانت لأول مرة في تاريخ مصر عبارة عن استفتاء وانتخاب في وقت واحد، لاختبار قيادة سياسية تقود البلد، والحفاظ في نفس الوقت على الأمن القومي المصري، واستكمال خطة التنمية ، والبناء على الإصلاح 

وأوضح  رفعت قمصان، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية" ten"،  أن الحزب الجمهوري والديمقراطي يتقاتلا في الشارع في الانتخابات حتى آخر وقت، وهذا يرجع إلى عدم وجود صمت انتخابي في الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى أن كلا الحزبيين يعملان على حشد الناخبين بكل السبل.

تصويت في الانتخابات

وأشار مستشار رئيس الوزراء سابقًا، إلى أن الأحزاب عندما تحرك كورادها لممارسة دورها السياسي يتم انتقاد ذلك ويصف البعض هذا الأمر بالحشد، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة عندما يدعمون بعض ويقمون بالذهاب إلى تصويت الانتخابات يصف البعض هذا الأمر بالحشد. 

رفعت قمصان انتخاب الانتخابات الرئاسية الوزراء طلاب الجامعة

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