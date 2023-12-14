بها 20 ألف معبد بعضها عمره يصل لـ1000 عام.. تلك أبرز 7 معابد بوذية في كوريا الجنوبية لتلك الأسباب "جولة سياحية"

بالنسبة لأمة مدمجة، تمتلك كوريا الجنوبية عددًا مذهلاً من المعابد البوذية - ما يقرب من 20 ألف معبد، وبعضها يزيد عمره عن 1000 عام، وتختلف المعابد الكورية بصريًا عن المعابد الموجودة في أجزاء أخرى من آسيا، حيث أن العديد منها عبارة عن هياكل خشبية مصنوعة من خشب الصنوبر الأحمر الكوري المطلي بلون دانتشيونج التقليدي (الزبرجد) الذي يزين المباني الخشبية، ويتميز البعض أيضًا بترديد خارج هذا العالم . كل ذلك يجتمع لإنتاج وصفة مهدئة للروح من الصفاء.

وبحسب تقرير – جولة سياحية – لحصيفة bbc البريطانية، فقد تم رصد أفضل المعابد البوذية التي يجب على المسافرين زيارتها في سيول، يحث ينصح الخبراء زيارة 7 معابد تضمن لك جولة سياحية تقع بالقرب من الجبال والأنهار، ونظرًا لأنها غير تجارية وتتناغم مع الطبيعة، فلا بد أن يتمتع المرء بتجربة روحانية أكبر ويترك سيول بذكريات أفضل.

1. أفضل فيلم كلاسيكي مفضل: Jogyesa

وفقًا لـ"BBC"، لن يكتمل أي دليل لأفضل المعابد في سيول دون ذكر جوجيسا، حيث يعد معبد جوجيسا، الذي تم تشييده عام 1395، أهم معبد في كوريا الجنوبية، فهو المعبد الرئيسي لجماعة جوغي التي تمثل أكبر شريحة من السكان البوذيين في البلاد - والتي تضم حوالي 1900 معبد نشط و13000 راهب وراهبة و7 ملايين من الأتباع، ويقع فندق Jogyesa في قلب وسط مدينة سيول، وتحيط به المباني الشاهقة، مما يخلق تجاورًا رائعًا بين القديم والحديث، وبينما يقول الراهب جانج إن المعبد المحاط بمباني الشركات والمباني المالية قد يوفر تجربة أقل روحانية، إلا أنه لا يزال يحظى بشعبية لدى المسافرين والسكان المحليين على حد سواء، حيث سيشهد الزوار العديد من العروض الحقيقية للتفاني الديني، حيث يجلس الناس خارج أبواب ديونججون، قاعة المعبد الرئيسية، ويدرسون النصوص البوذية قبل الطواف حول شجرة سوفورا جابونيكا النبيلة التي يبلغ عمرها 500 عام - والمعروفة أيضًا باسم "شجرة الباحث". ".

2. الأفضل للعزلة المسائية: Bongeunsa

يقع معبد بونجيونسا على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب شرق مدينة جوجيسا ، وهو أحد أقدم المعابد في البلاد ويعود تاريخه إلى عام 794، ويدير هذا المعبد مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية للسياح والمقيمين الأجانب، مثل الإقامات في المعبد و Templelife - وهو حدث مدته ساعتين ونصف كل يوم خميس من الساعة 14 :00 إلى 16:30 حيث ينضم الزوار إلى مجموعة للقيام بجولة في المعبد وحفل شاي وجلسة تأملية لنسخ السوترات يدويًا (30.000 وون كوري / 18.50 جنيهًا إسترلينيًا).

قم بزيارة بونجيونسا في المساء حيث تتلاشى الساعة الزرقاء في الليل، عندما يفرغ المعبد لعدد قليل من النفوس المنعزلة، وفي أيام الأسبوع، إذا بقيت في الفناء أمام القاعة الرئيسية حيث قد ينشد الراهب على شكل بخور، ستلاحظ وجود حفنة من موظفي المكاتب يزورون المكان للصلاة والانحناء. يقترح جانغ أيضًا استكشاف الأراضي بعيدًا عن القاعة الكبيرة، والتحرك في الاتجاه المعاكس للطريق الرئيسي بالخارج بحثًا عن الهدوء والعزلة حتى الصوت الوحيد الذي يمكن سماعه هو صوت تحطم الحصى تحت الأقدام.

3. الأفضل في التاريخ: جيلسانجا

معبد جيلجانجسا الحديث القصة الأكثر روعة من أي معبد في سيول، فعلى الرغم من أن المبنى نفسه أقدم بكثير، إلا أنه أصبح معبدًا عاملاً فقط في عام 1997، وكان في الأصل مطعمًا شهيرًا يوجيونج (مطعم تجتمع فيه الشخصيات السياسية الذكور القوية بعد حلول الظلام لتناول العشاء والتفاعل مع المحظيات) يسمى دايوونجاك، وكان دايوونجاك واحدًا من المطاعم الثلاثة الأكثر شعبية من نوعها في السبعينيات والثمانينيات وكان مملوكًا لجيسينج ( امرأة من عائلة منبوذة أو من العبيد تم تدريبها لتكون مومسًا لتقديم الترفيه والتحدث مع رجال الطبقة العليا). اسمه كيم يونغ هان (1916-1999).

وفي منتصف التسعينيات، قررت كيم تغيير مسار حياتها بعد قراءتها وتأثرها الشديد بكتاب موسويو (عدم الحيازة) لراهب يدعى المبجل بيوبجيونج، وأبلغته برغبتها في التبرع بالممتلكات المترامية الأطراف. - تقدر قيمتها بملايين الدولارات - ليحولها إلى معبد. وفي المقابل حصلت على الاسم البوذي جيلسانغهوا ومجموعة بسيطة من مسبحات الصلاة. حققت Beopjeong رغبتها في عام 1997 بفتح المعبد الجديد أمام الجمهور. واليوم، تدير جيلسانجسا برامج ثقافية تحمل أسماء مثل "ابحث عن ذاتك الحقيقية في المدينة المزدحمة" ــ كما تصورت كيم بالفعل في نهاية حياتها.

4. الأفضل للتقاليد القديمة: بونغونسا

هو معبد يقع عند سفح جبل أنسان، غرب منطقة وسط المدينة، وتأسست بونغونسا عام 889، وهي تنتمي إلى طائفة تايغو، ثاني أكبر طائفة بوذية كورية، وعلى عكس نظام جوغي، الذي يجب أن يظل رهبانه عازبين، يُسمح لرهبان التايغو بالزواج وإنجاب الأطفال (على الرغم من أن الراهبات من كلا الرهبتين يجب أن يظلوا عازبين)، وهذا يؤدي إلى خط وراثي من الرهبان، حيث يصبح المرء راهبًا إذا كان والده راهبًا، وهذا بدوره أدى إلى الحفاظ بقوة على التقاليد القديمة والمصنوعات اليدوية البوذية وأشياء مثل الرقصات الكورية التقليدية.

ومن بين هذه التقاليد حدث لا يمكن تفويته في أوائل شهر يونيو من كل عام يُعرف باسم يونج سانجاي ، حيث يكون السلام العالمي وإعادة توحيد كوريا الشمالية والجنوبية موضوعات الموسيقى التقليدية وعروض الرقص. ويقام هنا أيضًا مهرجان سيول لثقافة زهرة اللوتس في وقت لاحق من الصيف، وللوصول إلى هنا من محطة سينتشون، استقل الحافلة 7024 في رحلة مدتها سبع دقائق إلى ما يبدو وكأنه قرية تاريخية تضم منازل تقليدية محفوظة جيدًا في أعماق الريف، إنه عالم بعيد عن المعدن والزجاج الموجود في ناطحات السحاب في منطقة مابو في سيول، حيث تقع محطة سينتشون وحيث يصل معظم الزوار.

5. الأفضل للهروب الطبيعي: هواغيسا

تم بناء هواغيسا عام 1522، وهو عبارة عن مجمع معابد هادئ تحيط به سفوح جبل سامجاك. يتمتع المعبد المحاط بالغابات بعلاقة قوية بالطبيعة، وهو ما يمثل أحد متطلبات جانغ لضمان تجربة روحية حقيقية، وعلاوة على ذلك، يمكن هنا الإقامة في المعبد، ويمكن حجزها من خلال الموقع الإلكتروني للإقامة في المعبد الوطني في المكتب المقابل لجوجييسا، أو مباشرة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى Hwagyesa، فأنت على بعد 15 دقيقة فقط سيرًا على الأقدام من أقرب محطة [محطة هواجي]، لكنك تستيقظ وكأنك في وسط الريف، ويعد هواجيسا أيضًا معبدًا شهيرًا للرهبان الأجانب الذين يأتون لزيارة مركز التعليم البوذي الشهير، حيث يقدم مركز سيول الدولي للزن، ومقره في هواغيسا، دورة تأمل لمدة ثلاثة أشهر كل صيف، كما تقدم هواجيسا دروسًا أسبوعية للسياح والمقيمين الأجانب الذين يرغبون في التعرف على البوذية كل يوم سبت.

6. الأفضل لسهولة الوصول: Yeonghwasa

يقع معبد يونغ هواسا بالقرب من الحدود الشرقية للمدينة، وقد تم تأسيسه عام 674 ويتمتع بواحد من أطول المعابد التاريخية في سيول، ويعتبر جانج أيضًا من أجمل معابد سيول، وذلك بفضل موقعه المنعزل في غابة صنوبر على جانب جبل أشاسان. ويوصي بمنطقة يونغهواسا لسهولة الوصول إليها، سواء بالسيارة أو الحافلة أو مترو الأنفاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن قربه من منتزه سيول للأطفال الكبير (الذي يضم منتزهًا وحديقة حيوانات وألعابًا في المنتزه الترفيهي وقاعة للحفلات الموسيقية) يجعله خيارًا ممتازًا للعائلات.

على الرغم من أنه من السهل تفويتها، إلا أنه يوصى بالبحث عن تمثال مايتريا الهادئ، لتحديد موقعه، ابحث أولاً عن البرج الذي يضم جرسًا عملاقًا - يدق بدقة 28 مرة في الصباح و33 مرة في المساء لإنقاذ أرواح جميع الكائنات الواعية في الكون - واتبع مسارًا مكونًا من 108 خطوات حتى يمين هو - هي. في أعلى التل توجد قاعة تضم تمثال مايتريا بوذا الذي يبلغ طوله 3.5 متر، وهو تمثال غامض مبتسم يقال إنه قادر على شفاء الأمراض المزمنة، من بين معجزات أخرى.

7. الأفضل للهندسة المعمارية الكلاسيكية: هيونج تشونسا

هيونغتشونسا ، التي تأسست عام 1397، تحافظ على النمط التقليدي للعمارة البوذية الكورية أفضل من أي شيء آخر، وقد تم بناؤه في الأصل كموقع للصلاة والحداد على الملكة"، تعرف قبل أن تذهب

• يعد Temple Stay مصدرًا رائعًا لمعرفة المزيد عن السكن في المعبد وحجزه لرحلتك إلى سيول.

• إذا مر بك راهب أو راهبة، فكر في التوقف والانحناء قليلاً لإظهار الاحترام، مع وضع راحتي يديك معًا أمام صدرك. وهذا ما يُعرف باسم هابجانغ .

وتمثل هيونغتشونسا الشكل الذي كانت تبدو عليه المعابد من خلال بلاط السقف المتنوع والأعمدة البيضاء المطلية بخط الهانجا الأسود (اللغة الكورية المكتوبة بالأحرف الصينية)، فطوال تاريخه، كان معبد هيونغتشونسا هو المعبد المفضل للعائلة المالكة الكورية، التي دفعت في كثير من الأحيان تكاليف إصلاحاته وتوسعاته، حتى أنها أعادت بنائه من الصفر عندما احترق بالكامل أكثر من مرة. وكان أيضًا المقر الأول لجماعة جوغي، واستضافت إحدى غرفه عالمًا يعمل على تطوير الهانغول - الأبجدية الكورية - بأمر من الملك سيجونغ المبجل. بالنسبة لجانغ، هذا المزيج من الأهمية التاريخية والمرئيات الفريدة يجعله متميزًا. استفسر في مركز الزوار عن الكتابة اليدوية للملك يونج تشين، آخر ولي عهد للإمبراطورية الكورية، منذ أن كان في الخامسة من عمره، والتي يحتفظ بها المعبد في مجموعته.