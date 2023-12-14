8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

أكد إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ ونجم الكرة المصرية السابق، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب الوسط المالي أليو ديانج، تلقى عدة عروض خلال الساعات الأخيرة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "تلقى لاعب الوسط المالي أليو ديانج عرض من الدوري البلجيكي خلال الساعات الأخيرة، وهو ما جعل النادي الأهلي يؤجل طرح فكرة رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة".



وأوضح : "وعلم بلس 90 أنه بالرغم من رفض النادي الأهلي التفريط في اللاعب في وسط الموسم، ولكن في حال أن مسؤولي القلعة الحمراء قد قرروا الموافقة على رحيل ديانج، سيطلب النادي 8 ملايين دولار للاستغناء عن خدماته ولكن العرض المقدم الحالي أقل بكثير".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي المارد الأحمر في مباراة من العيار الثقيل مقرر إقامتها يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري، أمام نظيره اتحاد جدة السعودي.