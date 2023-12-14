خصائص العربية في خصائص ابن جنّي.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (خصائص العربية في خصائص ابن جنّي... النظرية الدلالية) - الجزء الثاني، تأليف: د. نينيت حضور.

تُعدّ هذه الدراسة الدلالية قيمة مضافة على صعيد الدراسات اللغوية، فهي توصل لقوانين دلالية عامة، تحكم تغيرات المعنى، وتضع كثيراً من أسرار العربية وفلسفتها في متناول المتلقي، فتعرّفه إلى آليات صرفية وسياقية تؤلف منهجاً في التحوّل والانتقال لأغراض دلالية " فلا بدّ أن تترك موضعاً إلى موضع، إما لفظاً إلى لفظ أو جنساً إلى جنس" قِوام هذا المنهج توظيف القيم الصوتية للحرف، وتثقيل الصيغة بالزيادة. فثمة تناسب طردي بين القيمة والدلالة "فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى به". والانحراف باللفظ والخروج به عن الأصل فـ "إن انحرف به عن سمته وهديته كان ذلك دليلاً على حادث متجدد، وأكثر ذلك أن يكون ما حدث له زائداً فيه لا منتقصاً منه". فضلاً عن الاستخدام المجازي للألفاظ الذي يُحدث هزة للدلالة المعرفية، "وأكثر اللغة مجاز لا حقيقة" وتوظيف النبر والتنغيم ليقوم مقام الكلام المحذوف، وإقامة سياق الحال مقام اللفظ؛ مما يفسر كثيراً من الظواهر اللغوية.

كل ذلك يجري بانتحاء سمت كلام العرب وسنن العربية، وتفعيل خصائصها،مما يسهم في تطوير علم اللغة العربية، وتعزيز إستراتيجيات وضع المصطلح، وتطوير المحتوى الرقمي العربي، واستحداث مناهج تُعنى بتعليم العربية من مداخل دلالية.

كتاب (خصائص العربية في خصائص ابن جنّي... النظرية الدلالية) - الجزء الثاني، تأليف: د. نينيت خضور. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.