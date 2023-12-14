بـ 2600 جنيه فقط.. Infinix تبدأ بيع هاتفها الجديد

كشفت شركة إنفينيكس Infinix عن هاتفها الجديد Infinix Smart 8 HD في الأسبوع الماضي بعد العديد من التسريبات والإثارات، وبدأت الآن أولى عمليات البيع لأحدث هاتف ذكي من فئة الميزانية من الشركة.

سعر Infinix Smart 8 HD

تم الإعلان عن Infinix Smart 8 HD في تكوين تخزين واحد ولكن تم إصداره في العديد من خيارات الألوان. ويشمل ذلك إصدارات Crystal Green و Shiny Gold و Timber Black و Galaxy White. وهو معروض حاليًا للبيع على Flipkart، وهو متجر تجزئة إلكتروني شهير في الهند، بسعر (حوالي 75 دولارًا أمريكيًا) بسعر 2600 جنيه.

بـ 2600 جنيه فقط..Infinix نبدأ بيع موبايلها الجديد

مواصفات هاتف Infinix Smart 8 HD

يتميز Infinix Smart 8 HD بلوحة IPS LCD بقياس 6.6 بوصة HD + مع معدل تحديث 90 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 180 هرتز، وكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل، ودرجة سطوع تبلغ 500 شمعة.

يتميز الجزء الخلفي بإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل، ومن المثير للاهتمام أن الشاشة تتميز بما تسميه الشركة Magic Ring، والتي تستلهم بوضوح من Dynamic Island من Apple.

بـ 2600 جنيه فقط..Infinix نبدأ بيع موبايلها الجديد

تم تجهيز هاتف Infinix Smart 8 HD بمعالج UNISOC T606 SoC مقترناً بـ 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من التخزين الداخلي، يمكن توسيع هذه التخزين بمقدار 2 تيرابايت آخر عبر فتحة بطاقة microSD.

يعمل الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مقترنة بشحن 10 واط.

تشمل الميزات الأخرى البارزة نظام تشغيل Android 13 GO OS المستند إلى واجهة مستخدم XOS 13 مخصصة، ماسح بصمات الأصابع الجانبي، Bluetooth 5.0، ودعم توسعة ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية حتى 3 جيجابايت.