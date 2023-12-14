عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 2600 جنيه فقط.. Infinix تبدأ بيع هاتفها الجديد

بـ 2600 جنيه فقط..Infinix
بـ 2600 جنيه فقط..Infinix نبدأ بيع موبايلها الجديد

كشفت شركة إنفينيكس Infinix عن هاتفها الجديد Infinix  Smart 8 HD في الأسبوع الماضي بعد العديد من التسريبات والإثارات، وبدأت الآن أولى عمليات البيع لأحدث هاتف ذكي من فئة الميزانية من الشركة.

 

سعر Infinix Smart 8 HD 

 

تم الإعلان عن Infinix Smart 8 HD في تكوين تخزين واحد ولكن تم إصداره في العديد من خيارات الألوان. ويشمل ذلك إصدارات Crystal Green و Shiny Gold و Timber Black و Galaxy White. وهو معروض حاليًا للبيع على Flipkart، وهو متجر تجزئة إلكتروني شهير في الهند، بسعر (حوالي 75 دولارًا أمريكيًا) بسعر 2600 جنيه.

بـ 2600 جنيه فقط..Infinix نبدأ بيع موبايلها الجديد

مواصفات هاتف Infinix Smart 8 HD

 

يتميز Infinix Smart 8 HD بلوحة IPS LCD بقياس 6.6 بوصة HD + مع معدل تحديث 90 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 180 هرتز، وكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل، ودرجة سطوع تبلغ 500 شمعة.

يتميز الجزء الخلفي بإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل، ومن المثير للاهتمام أن الشاشة تتميز بما تسميه الشركة Magic Ring، والتي تستلهم بوضوح من Dynamic Island من Apple.

بـ 2600 جنيه فقط..Infinix نبدأ بيع موبايلها الجديد

تم تجهيز هاتف Infinix Smart 8 HD بمعالج UNISOC T606 SoC مقترناً بـ 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من التخزين الداخلي، يمكن توسيع هذه التخزين بمقدار 2 تيرابايت آخر عبر فتحة بطاقة microSD. 
يعمل الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مقترنة بشحن 10 واط.

تشمل الميزات الأخرى البارزة نظام تشغيل Android 13 GO OS المستند إلى واجهة مستخدم XOS 13 مخصصة، ماسح بصمات الأصابع الجانبي، Bluetooth 5.0، ودعم توسعة ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية حتى 3 جيجابايت.

Infinix إنفينيكس Infinix Smart 8 HD مواصفات هاتف Infinix Smart 8 HD Unisoc سعر Infinix Smart 8 HD

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

موضوعات متعلقة

وداعا iPhone.. موبايل سامسونج الجديد بأفضل كاميرا على الإطلاق

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

أخبار التكنولوجيا| موبايل سامسونج الجديد بأفضل كاميرا على الإطلاق..موبايل جديد من Oppo بكاميرا جبارة

موبايل جديد من Oppo بكاميرا جبارة

أفضل إكسسوارات لهواتف iPhone

أفضل أجهزة لابتوب للطلبة في 2023.. تعرف عليها

أرخص هاتف أندرويد في 2023 لأصحاب المرتبات المحدودة

عوامل اختيار موبايل رخيص بأقوى أداء

ترشيحاتنا

زيلينسكي: قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي انتصار للجميع

مضاد حيوي ومطهر بالمنازل .. تحذير عاجل من 5 أدوية في الأسواق

الأردن عن اقتحام مسجد بـ جنين : تصرف يتنافى وجميع القيم الأخلاقية

نتنياهو يعطي رئيس الموساد كامل الحرية لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس.. تفاصيل

إجراء غريب من نتنياهو بشأن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس

عليها 50 درجة|إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالمدارس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئة البيضاء .. مرض جديد يتفشى في الصين| اعرف الأسباب

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

يسكن الألم ويعالج نزلات البرد.. فوائد غير متوقعة لـ النعناع

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

فيديو

8 كيلو سكر للأسرة.. قرار عاجل من التموين لحل الأزمة فورا

«خد اسمي».. أحمد حلمي يتحدث عن شقيقه الراحل وينهار «فيديوجراف»

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ