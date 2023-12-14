ضبط 35 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بمدن مرسى مطروح والعلمين

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمدن مرسي مطروح والعلمين من ضبط 35 مخالفة تموينية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .



وأكدت المهندسة هند محمود مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح على قيام حملة من تموين مطروح بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح.



وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط 35 مخالفة منوعة:



• تجميع دقيق بلدي مدعم و أسطوانات بوتاجاز بغرض البيع في السوق السوداء : 3مخالفة

• إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات : 2 مخالفة

• إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن : 5 مخالفة

• عدم نظافة أدوات العجن و الرغف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي : 3 مخالفة

• عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ( مخابز بلدية ) : 2 مخالفة

• عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ( تجار تموين ) : 2 إثنين مخالفة

• عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع : 8 ثمانية مخالفات

• عرض لحوم طازجة للبيع و غير مغطاة : 2 إثنين مخالفة

• عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية : 8 ثمانية مخالفات

تم التحفظ على المضبوطات من الدقيق البلدي المدعم و أسطوانات البوتاجاز المنزلية وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على السيد الأستاذ وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

