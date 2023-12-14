كانتري غاردن تدفع سندات باليوان وتبيع حصة لتهدئة المخاوف

اتخذت شركة التطوير العقاري الصينية "كانتري غاردن هولدينغز" خطوات لتهدئة المخاوف بعد التخلف عن سداد سندات بالدولار في أكتوبر، إذ سددت أخرى باليوان قبل الموعد المحدد وباعت حصة في مشغل مركز تجاري للمساعدة في إعادة هيكلة الديون الخارجية.

وقالت "كانتري غاردن ريل ستيت غروب"، الوحدة المحلية التابعة لشركة التشييد المتعثرة، إنها سددت بالكامل سندات بقيمة 800 مليون يوان (111 مليون دولار) مع خيار بيع انتهى أمس الأربعاء، حسبما ذكرت في إفصاح قُدم لبورصة شنزن. كما باعت حصة في شركة "تشو هاي واندا كوميرشال مانجمنت غروب" (Zhuhai Wanda Commercial Management Group) مقابل 3.07 مليار يوان لجمع الأموال اللازمة لإعادة هيكلة الديون.

شعور بالارتياح بين المستثمرين

تسببت أحدث التحركات التي اتخذتها أكبر شركة تطوير عقاري في الصين فيما مضى، وهي من بين شركات البناء الأكثر مديونية في العالم، في انتشار شعور بالارتياح بين المستثمرين ورفعت أسهم العقارات في الدولة الآسيوية العملاقة. كما أنها جاءت في أعقاب تعهد أحد كبار مسؤولي الإسكان بتجنب سلسلة من التخلف عن سداد المطورين العقاريين للديون، وهو تصريح كان من بين أقوى الالتزامات حتى الآن لتخفيف الأزمة النقدية غير المسبوقة في الصناعة.

قالت "كانتري غاردن" في بيانها الذي تشرح فيه سبب بيع حصتها في "تشو هاي واندا": "تعمل المجموعة بنشاط على تخفيف ضغوط السيولة الدورية. كما تسعى بنشاط إلى حل شامل بغية مواجهة مخاطر الديون الخارجية الحالية بشكل كامل".

قفزت أسهم "كانتري غاردن" بنحو 9% في هونغ كونغ صباح اليوم الخميس، قبل أن تتقلص المكاسب إلى 5.2%. وارتفع مقياس لـ"بلومبرغ إنتليجنس" لأسهم المطورين الصينيين بما يقرب من 3% في وقت سابق.

تخطت "كانتري غاردن"، ومقرها قوانغدونغ منافستها "تشاينا إيفرغراند غروب" باعتبارها مركز أزمة العقارات بعد تخلفها عن السداد في أكتوبر الماضي. كما أن تسوية الديون المحتملة، والتي تعد بأن تكون واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تخضع أيضاً لتدقيق وثيق.

وبعد سداد سندات اليوان الأخيرة، أصبح لدى "كانتري غاردن" سندات مستحقة السداد بنحو 13 مليار دولار، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حتى تتسنى لهم مناقشة أمور خاصة، إن العديد من حاملي سندات اليوان على الأقل تلقوا مدفوعات صباح اليوم الخميس.

مساعٍ حكومية لحل الأزمة

كثف صناع السياسة الصينيون جهودهم في الأشهر القليلة الماضية لانتشال سوق الإسكان من عثرته وتخفيف مصاعب التمويل التي يعاني منها المطورون، سعياً إلى منع الأزمة من إثارة عدوى أوسع نطاقاً وزيادة ضعف التعافي الاقتصادي غير المكتمل بالفعل. ووسعت السلطات حملة إنقاذ الصناعة من خلال دراسة قائمة محتملة تضم 50 شركة تطوير عقارية مؤهلة للحصول على التمويل، واقتراح غير مسبوق للسماح للبنوك بتقديم قروض غير مضمونة لشركات البناء المؤهلة، من بين تدابير أخرى.

انخفضت مبيعات المنازل في 18 من الاثنين والعشرين شهراً الماضية. ولا يزال المشترون في حالة ترقب، لفزعهم من تأخيرات البناء وانخفاض الأسعار وتخلف الشركات عن السداد.

ستبيع "كانتري غاردن" حصتها البالغة 1.79% في "تشو هاي واندا"، مشغل مركز التسوق التابع لشركة "داليان واندا غروب" (Dalian Wanda Group) المملوكة للملياردير الصيني وانغ جيان لين، إلى أطراف ذات صلة بمجموعة "واندا غروب". وقالت شركة التطوير العقاري إنها ستستخدم العوائد لإعادة الهيكلة الخارجية.

بسبب حجم "كانتري غاردن" الهائل -التي تقودها يانغ هويان وهي إحدى أغنى النساء في الصين- في جعلها ذات أهمية خاصة للاقتصاد، إذ يمثل سوق العقارات إلى جانب الصناعات ذات الصلة نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وأصبحت إلى جانب "إيفرغراند"، التي فتح تخلفها عن السداد في 2021 الباب أمام تعثر شركات بناء أخرى، رمزاً للأزمة العقارية الأوسع في الصين.