تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 974 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000طن بضائع عامة ومتنوعة ، 974 شاحنة و 108 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 464 شاحنة و 93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 510 شاحنة و 15 سيارة .



و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و322 شاحنة و1014 راكب وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1743 راكب بموانيها .

