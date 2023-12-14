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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير 36500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلي سنغافورة

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 896 شاحنة و 720 سيارة.

و شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 450 شاحنة و 710 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع ، 446 شاحنة و 10 سيارة . 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينة NORDSEINE  وعلي متنها 36500 طن فوسفات تصدير الي سنغافورة والسفينتين بوسيدون اكسبريس وامل بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طن بضائع و214 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. 

 

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 600 سيارة بوزن 1200 طن قادمة من جدة .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1585 راكب بموانيها .
 

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