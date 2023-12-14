يتعاطون المخدرات|سخرية واسعة من فيديو نشرته زوجة بايدن في البيت الأبيض |شاهد

أثار فيديو نشرته السدة الأولي في الولايات المتحدة زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جيل بايدن، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو فرقة راقصة تقوم بالرقص في طرقات البيت الأبيض وهو مذين بالأشجار والزينة احتالا بعيد الميلاد، وهم يقفزون ويعملون حركات أثارت سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة إكس.

وكان من ضمن التعليقات التي أثارت إعجاب الكثيرين شخص يقول "إن كل الذين في البيت الأبيض يتعاطون المخدرات".

بينما فتاة أخري علقت على فيديو زوجة الرئيس الأمريكي، مناشدة زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ميلانيا ترامب، بأن تساعد جيل بايدن.

وكانت ميلانيا ترامب قد نشرت فيديو أثناء الاحتفال بعيد الميلاد في البيت الأبيض، أثناء تواجد زوجها في السلطة، أنال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو جيل بايدن:

https://x.com/FLOTUS/status/1735074586721468855?s=20

فيديو ميلانيا ترامب:

https://x.com/Perifinesse/status/1735102358491725927?s=20