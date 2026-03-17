حسام الشاعر: طرح تحديات التراخيص وتسعير الأراضي أمام الحكومة.. ولجنة حل معوقات الاستثمار خطوة إيجابية

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن اللقاء الموسع الذي جمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، بعدد كبير من مستثمري ورجال السياحة بمدينة شرم الشيخ، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار المباشر بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار السياحي ومعالجة التحديات التي تواجهه.

التنسيق والعمل المشترك

وأوضح الشاعر أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع السياحي، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن المستثمرين استعرضوا خلال اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وفي مقدمتها إجراءات التراخيص وتسعير الأراضي وبعض المعوقات التنظيمية التي تحتاج إلى حلول عملية تسهم في تسريع وتيرة الاستثمار.

استقرار السوق السياحي

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلى أن الاتحاد يحرص بشكل دائم على نقل رؤى ومقترحات المستثمرين إلى الجهات المعنية، والعمل على طرح حلول قابلة للتنفيذ تدعم استقرار السوق السياحي وتدفع نحو زيادة الاستثمارات في القطاع، بما يعزز قدرة المقصد السياحي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وثمّن الشاعر توجه وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء نحو فتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع السياحي يعد خطوة إيجابية من شأنها تسريع الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشكلات المطروحة.

وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن السياحة المصرية تمتلك مقومات فريدة ومتنوعة تجعلها قادرة على مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز حملات الترويج للمقصد المصري في مختلف الأسواق الدولية.

وأكد الشاعر، أن اتحاد الغرف السياحية سيواصل دوره في دعم جهود الدولة للنهوض بالقطاع، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية والمستثمرين من أجل تعزيز تنافسية السياحة المصرية وتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.