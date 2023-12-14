موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم والقناة الناقلة

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، بقيادة المدير الفني معتمد جمال، لخوض مباراة هامة أمام المصري البورسعيدي. المباراة تأتي في إطار الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز في موسم 2023-2024.

من المقرر أن تُقام المباراة في ملعب برج العرب، وتنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

يُذاع اللقاء عبر قنوات أون تايم سبورت، التي تحمل حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز.