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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة الفيوم لأول مرة ضمن تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

صرح الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الفيوم ظهرت لأول مرة في تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة QS Sustainability Ranking، 

 

وظهرت الجامعة بالفئة ١١٠١ - ١١٥٠ ضمن أكثر من ١٤٠٠ جامعة على المستوى المحلي والعالمي، كما حصلت  أيضًا على المستوى ١٢ بين الجامعات المصرية.

 

الجدير بالذكر أن تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة اعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسة وهي: التأثير المجتمعي بنسبة ٤٥ ٪، والتأثير البيئي بنسبة ٤٥ ٪، والحوكمة بنسبة ١٠ ٪.

للإطلاع على نتيجة التصنيف كاملة، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings

 

 

 

 

 

 

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