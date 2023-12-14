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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى ري المحاصيل الزراعية 2022

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه


أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم   الخميس  المـوافق 14 /  12  /  2023  النشرة  السنوية لإحصاء  الرى والموارد المائية عام 2022  والتى أوضحت انخفاض كميات مياه  الرى المستخدمة فى الزراعة وذلك لإنخفاض المساحة المحصولية بالعروة الشتوية.

ومن أهم مؤشراتها مايلى:

 

 -بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند خزان أسوان 44.9 مليار متر مكعب عام 2022 مقابل 45.7 مليـار متـرمكعب عام 2021 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.7 ٪.

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- بلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع  40.9 مليار متر مكـعـب

عام 2022 مقابل 41.6 مليـار متر مكـعب عام 2021بنسبة انخفاض قدرهـا 1.7 ٪.


- بلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقل 37.1 مليار متر مكعب

 عام 2022 مقابل 38.2 مليار متر مكعب  عام 2021 بنسبة انخفاض قدرهــا 3  ٪ .

 بسبـــب انخفاض المسـاحة المـــزروعـة بالعروة الشتوية  بنسبة قدرها 7.6٪.

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-   تستخدم العروة الشـتوية 11.1 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل  30.1٪ ، العروة الصيفية 22.2  مليار متر مكعب من المياه

بما يعادل 59.9٪ ، والعروة النيلية 0.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 1.3٪ ، الفاكــهة 3.2 مليار متر مكـعب بمـا يعــادل 8.7 ٪ من كمية المياه  المستخدمة فى الرى.

-    بـلغـت كـمـيـة ميــاه الآبـار المستـخدمـة لــرى محــاصـيـل العـروات  الثـلاث والفاكـهـة  25.7 ألـف مــتر مكعــب/ يوم عـام 2022  مقابل 21.3 ألف متر مكعـب / يوم عـام 2021 بنسبة  زيادة قدرهـا 21.1٪.

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مياه الرى العروة الشتوية خزان اسوان مياه الآبار الاحصاء

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