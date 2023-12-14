37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى ري المحاصيل الزراعية 2022



أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الخميس المـوافق 14 / 12 / 2023 النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2022 والتى أوضحت انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة وذلك لإنخفاض المساحة المحصولية بالعروة الشتوية.

ومن أهم مؤشراتها مايلى:

-بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند خزان أسوان 44.9 مليار متر مكعب عام 2022 مقابل 45.7 مليـار متـرمكعب عام 2021 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.7 ٪.

- بلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 40.9 مليار متر مكـعـب

عام 2022 مقابل 41.6 مليـار متر مكـعب عام 2021بنسبة انخفاض قدرهـا 1.7 ٪.



- بلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقل 37.1 مليار متر مكعب

عام 2022 مقابل 38.2 مليار متر مكعب عام 2021 بنسبة انخفاض قدرهــا 3 ٪ .

بسبـــب انخفاض المسـاحة المـــزروعـة بالعروة الشتوية بنسبة قدرها 7.6٪.



- تستخدم العروة الشـتوية 11.1 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 30.1٪ ، العروة الصيفية 22.2 مليار متر مكعب من المياه

بما يعادل 59.9٪ ، والعروة النيلية 0.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 1.3٪ ، الفاكــهة 3.2 مليار متر مكـعب بمـا يعــادل 8.7 ٪ من كمية المياه المستخدمة فى الرى.

- بـلغـت كـمـيـة ميــاه الآبـار المستـخدمـة لــرى محــاصـيـل العـروات الثـلاث والفاكـهـة 25.7 ألـف مــتر مكعــب/ يوم عـام 2022 مقابل 21.3 ألف متر مكعـب / يوم عـام 2021 بنسبة زيادة قدرهـا 21.1٪.