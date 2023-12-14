خالص العزاء للأسرة.. خالد الغندور ينعى رئيس نادي النصر

نعى الأعلامي الرياضي خالد الغندور، الراحل عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر الذي وافته المنية اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب الغندور عبر صفحته على فيسبوك: “وفاة دكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لأزمة صحية منذ ساعات قليلة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته خالص العزاء للأسرة الفقيد بواسع رحمته”.

وكشفت سحر عبد الحق العضو السابق بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، وكتبت: أخي وحبيبي الدكتور عمرو في ذمة الله.. أسألكم الدعاء.