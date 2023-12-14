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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بالالتزام بتوقيتات تنفيذ مشروعات الطرق وإزالة المعوقات

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة

وجه محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، بالالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقا والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لهذا العام بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة.


وأوضحت المحافظة - في بيان- أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قد استكملت أعمال التطوير والرصف التي تقوم بها بمشروع تطوير عدد من المحاور المرورية بمدينة فايد منها شارع السكة الحديد ضمن مشروع رصف شوارع مجمع المصالح الحكومية ومجلس المدينة والمستشفى العام، وتعد هذه الأعمال استكمالًا لما قامت به المديرية بالعام المالي السابق والبالغ إجمالي تكلفتها حوالي 17 مليون جنيه.


وقال مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية المهندس أحمد الشيمي إنه استمرارا لخطة المحافظة بتطوير أهم الشوارع التاريخية بها وامتدادا لما تم من أعمال في الثلاث سنوات الأخيرة فقد تم تطوير ممشى السلطان حسين من الممر وحتى شارع محمد علي وتشمل الأعمال تغير البلاط المتهالك وإنشاء جزيرة خضراء وإنشاء برجولات بالجزيرة الوسطى بالممشى.


وقام مجلس المدينة ومديرية الطرق والنقل بإعادة تخطيط المرور بالشارع ليناسب الحركة التجارية به، وبدأت مديرية الطرق والنقل أعمال التطوير بداية من 5 ديسمبر الجاري وتنتهي الأعمال في 31 ديسمبر الجاري.


كما قامت مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من حفر وتركيب لكابل الكهرباء المغزي للوحة نادي النخيل بكل من شارع الفروسية وشارع بنها وشارع نادي النخيل.

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