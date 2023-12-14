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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير أذربيجان بمصر يضع إكليلًا من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف بالقناطر الخيرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية السفير ألخان بولوخوف سفير أذربيجان فى مصر، والدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر ، وأعضاء السفارة الأذربيجانية لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف بمناسبة ذكرى وفاته بالقناطر الخيرية.


ويعتبر حيدر علييف هو من أسس دولة أذربيجان وكان رئيسًا لها بناء على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية كبيرة بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالاً للزعيم الراحل في حديقة أطلق عليها اسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.


وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالضيوف عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية. كما أهدى محافظ القليوبية درع المحافظه للسفير ألخان بولوخوف  سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة تقديرا لدعمه المستمر لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين معربا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة .


من جانبه، أكد الدكتور سيمور ناصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية حكومة وشعبا مساندة مصر المستقبل في كل خطواتها مشيرا أنه لمس من سائر المسئولين في الحكومة الأذربيجانية تقديرهم واعتزازهم بالقيادة السياسية المصرية، مقدما الشكر إلى السيد المحافظ لاهتمامه بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر مشيرا إلى أن بلاده نجحت في التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان والقليوبية في مصر .

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