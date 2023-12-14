تحميل تطبيق كأس العالم للأندية 2023 ضرورة لدخول جماهير الأهلي

شددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2023، على ضرورة تحميل تطبيق بطولة كأس العالم للأندية للجماهير الراغبة بدخول المباريات، وينحصر دخول ملعب مباراة الأهلي واتحاد جدة؛ القمة العربية بالنكهة العالمية، في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بإظهار التذكرة لفريق المنظمين عند بوابات ملعب المباراة.



ويتيح التطبيق للجماهير حجز وشراء تذاكر مباريات البطولة، ومشاهدة التذاكر الخاصة التي تتيح لهم الدخول إلى الملاعب ومشاهدة المباريات، وكذلك إمكانية نقلها إلى شخص آخر.



ويستعد الأهلي، غداً الجمعة، في مباراة الدور ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد تجاوز اتحاد جدة لفريق اوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية الأكبر حضوراً جماهيرياً في تاريخ البطولة على مدار نُسخها العشرين، بعد ان شهدت المواجهة حضوراً تجاوز (50,248) مشجعاً ومشجعة، في رقم قياسي جديد لم تشهده البطولة سابقاً في المباريات الافتتاحية.



ومن المتوقع أن يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) ، حضوراً كبيراً منذ ساعات مبكرة لجمهور الفريقين، وسيواجه الفائز منهما فريق فلومينينسي البرازيلي؛ الذي يشارك في البطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه.

ويمكن تحميل التطبيق عبر

آب ستور:

‏https://apple.co/3uTZLPe

قوقل بلاي:

‏ http://bit.ly/3RB2ANZ