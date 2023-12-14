تصل لـ55%.. قناة السويس تمنح بعض سفن السيارات تخفيضات برسوم العبور ..مستند

منحت هيئة قناة السويس، بعض سفن السيارات تخفيضات في رسوم العبور وصلت إلي 55% من رسوم العبور العادية.



وأصدرت الهيئة قرارا، حصل الموقع علي نسخة منه، بخصوص سفن "حاملات السيارات" (المحملة/الفارغة) العاملة في الاتجاهين بين موانئ "الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي"وموانئ "الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا (بداية من ميناء Port Klang وما شرقه)".

وأكدت الهيئة أن القرار تشجيعاً لسفن "حاملات السيارات" لعبور قناة السويس.

حيث قررت هيئة قناة السويس ما يلي:

المادة الأولى:



تمنح سفن "حاملات السيارات" (المحملة/الفارغة) التي تعمل مباشرة في الاتجاهين بين موانئ "الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي" من جهة وموانئ "الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا (بداية من ميناء Port Klang وما شرقه)” من جهة أخرى التخفيضات التالية:

1) للرحلة بين الموانئ بداية من ميناء نورفولك وما شماله من جهة وموانئ (Port Klang وما شرقه) من جهة أخرى تمنح تخفيضاً وقدره 40% من رسوم العبور العادية.

2) للرحلة بين الموانئ جنوب ميناء نورفولك من جهة وموانئ (Port Klang وما شرقه) من جهة أخرى تمنح تخفيضاً وقدره 55% من رسوم العبور العادية.

المادة الثانية:

شروط تطبيق المنشور:

1) تتقدم الشركة المشغلة التي ترغب في الاستفادة من المنشور بطلب عن طريق التوكيل الملاحي قبل الإبحار من ميناء القيام محددا به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار منه وميناء الوصول والميعاد المتوقع لوصــــول السفينة للقناة وحالة السفينة (محملة/فارغة) ونوع وكمية الشحنة.

(عن طريق الخدمة الالكترونية الخاصة بمنشورات التخفيضات الثابتة)

2) عدم توقف السفينة في أي ميناء فيما بين مينائي القيام والوصول لأغراض تجارية، وفى حالة التوقف في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأغراض غير تجارية يتم موافاتنا بشهادة بأسباب التوقف من سلطات ميناء التوقف أو السلطات المختصة.

3) يتم سداد رسوم عبور السفينة كاملة عند العبورعلى ان يتم تسوية التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور.

(على أن ترسل جميع مستندات التخفيض الخاصة بالرحلة محل التخفيض دفعة واحدة)

4) المستندات المطلوبة لتسوية قيمة التخفيض:

أ) "شهادة قيام" من أخر ميناء قيام موضحا بها تاريخ القيام وكمية ونوع الشحنة عند الإبحار وسبب تواجد السفينة بالميناء وحالتها عند الإبحار معتمدة من سلطة الميناء أو السلطات المختصة.

ب)"شهادة وصول" من أول ميناء وصول موضحا بها تاريخ الوصول وكمية ونوع الشحنة عند الوصول وسبب دخول السفينة الميناء وحالتها عند الوصول معتمده من سلطة الميناء أو السلطات المختصة.

ج)مطالبة من السادة المشغلين برد قيمة التخفيض موضحا بها رقم المنشور، بيانات السفينة، ميناء القيام وتاريخ الإبحار منه، ميناء الوصول وتاريخ الوصول إليه، تاريخ عبور قناة السويس، نسبة التخفيض المطلوب ردها، اسم توكيل عبور السفينة لقناة السويس الواجب رد قيمة التخفيض إليه وذلك مع الإقرار بعدم التوقف بين ميناء القيام وميناء الوصول لأي غرض تجارى.

5) في حالة عدم استكمال المستندات في المــدة المحددة أو توقف السفينة في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأي غرض تجاري أو الإخلال بأي شرط من شروط المنشور المذكورة عاليه يتم إلغاء قيمة التخفيض الممنوح للسفينة وفق هذا المنشور.

المادة الثالثة:

يبدأ العمل بهذا المنشور للسفن التي تبحر من ميناء القيــام اعـتبـارا من الأول من يناير 2024 وحتي 30 يونية 2024.

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