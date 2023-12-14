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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متجهة إلى إسرائيل..

الحوثيون يجبرون سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل على تغيير مسارها

ارشيفي
ارشيفي

ذكر مصدر ملاحي يمني أن عناصر الحوثيين أجبروا سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل على تغيير مسارها.

وأشار المصدر اليمني أن السفينة المحتجزة في طريقها للموانئ اليمنية.

وكانت وكالة رويترز للأنباء  نقلت عن مسؤول في مليشيات الحوثي في اليمن،  الأربعاء، أن السفن المبحرة في البحر الأحمر يجب ألا تغلق أجهزة الرادار ولا بد من أن تستجيب للأوامر التي نطلقها.

وعلى جانب آخر، علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، إن هذه أعمال "تزعزع استقرار" المنطقة وتتطلب "حلا دوليا"، لافتا إلى أن هذه الأعمال تنتهك بوضوح القانون الدولي.

وأوضح رايدر أن هجمات الحوثيين التي تقوم بها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر خطيرة، لكنها كانت غير ناجحة في أغلب الأحيان.

وأشار  إلى أنه سيكون هناك قوة للتصدي للقوى المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع الحلفاء لتشكيل قوة بحرية لتأمين حركات الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف رايدر أن تركيز الولايات المتحدة هو منع امتداد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة الشرق الأوسط.
 

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