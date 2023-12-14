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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صندوق تطوير التعليم يعلن موافقة مجلس النواب على مشروع نقابة التكنولوجيين

الدكتور أحمد حسني
الدكتور أحمد حسني الحيوي

أعلن الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وافقت على مواد مشروع القانون الذي تقدم به صندوق تطوير التعليم بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين .

وأضاف  الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم في بيان رسمي له منذ قليل ،  أن  مشروع قانون نقابة التكنولوجيين عكفت نخبة من المتخصصين في الصندوق على إعداده للتقدم به للبرلمان، حرصاً على وجود كيان نقابي لتلك الفئة المتميزة علميًا يدافع عن مصالحهم ويقدم لهم الخدمات أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، خاصة أن شريحة التكنولوجيين أصبحت تهم قطاعًا كبيرًا من المتميزين علميًا والقادرين على ترسيخ التقدم العلمى والتكنولوجي لمصر.

وأوضح  الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ، أن مشروع  قانون نقابة التكنولوجيين يأتي بشكل عام فى إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، وهذا المشروع طال انتظاره للآلاف من المتخصصين.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ، إلى أن أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وافقوا على أن يتمتع بعضويه النقابة الحاصلون على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعى والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالى و المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يكون للنقابة أعضاء ممارسون للمهنة وأعضاء إخصائيون، وأعضاء استشاريون، حسب الدرجات العلمية والخبرة فى مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخرى.

تطوير التعليم التعليم مجلس الوزراء الدكتور أحمد حسني الحيوي النواب

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صندوق تطوير التعليم يعلن موافقة مجلس النواب على مشروع نقابة التكنولوجيين


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