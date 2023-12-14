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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار وزاري بتجديد تعيين وائل فؤاد مديرا عاما لأمانة مجالس جامعة بنها

وائل فؤاد مديرا عاما
وائل فؤاد مديرا عاما لأمانة مجالس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، صدور عددًا من القرارات الوزارية بتجديد تعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها.


وشملت القرارات تجديد تعيين الأستاذ وائل فؤاد علي مديرًا عاما لأمانة مجالس الجامعة ، والدكتور شريف عبد الله المهدي مديرًا عاما للشئون الطبية بالجامعة ، والأستاذ محمد مصطفى عبد العزيز مديرًا عاما للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.


كما شملت القرارات تجديد تعيين الأستاذ خالد مصطفي أحمد أمينا لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام ، وتجديد تعيين الأستاذ محمد إبراهيم السيد أمينا لكلية الزراعة بدرجة مدير عام ، وتجديد تعيين الأستاذ السيد المغاوري محمد في وظيفة أمين كلية التربية بدرجة مدير عام، وتجديد تعيين الأستاذة هويدا فوزى أحمد أمينا لكلية الآداب بدرجة مدير عام.

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رئيس جامعة بنها جامعة بنها بنها القرارات الوزارية تعيين مديرين

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