قرار وزاري بتجديد تعيين وائل فؤاد مديرا عاما لأمانة مجالس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، صدور عددًا من القرارات الوزارية بتجديد تعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها.



وشملت القرارات تجديد تعيين الأستاذ وائل فؤاد علي مديرًا عاما لأمانة مجالس الجامعة ، والدكتور شريف عبد الله المهدي مديرًا عاما للشئون الطبية بالجامعة ، والأستاذ محمد مصطفى عبد العزيز مديرًا عاما للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.



كما شملت القرارات تجديد تعيين الأستاذ خالد مصطفي أحمد أمينا لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام ، وتجديد تعيين الأستاذ محمد إبراهيم السيد أمينا لكلية الزراعة بدرجة مدير عام ، وتجديد تعيين الأستاذ السيد المغاوري محمد في وظيفة أمين كلية التربية بدرجة مدير عام، وتجديد تعيين الأستاذة هويدا فوزى أحمد أمينا لكلية الآداب بدرجة مدير عام.