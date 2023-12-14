ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

تعد البطاطا من أشهر الأطعمة الشتوية بسبب مذاقها الشهي وقدرتها على منح الشعور بالشبع والدفء وفي نفس الوقت تحسن الحالة المزاجية وتحمي من الاكتئاب

ووفقا لما جاء في موقع هيلث نعرض لكم أهم فوائد البطاطا الحلوة الصحية:

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم، كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في حماية القلب من التلف.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

الإمساك



تقوية جهاز المناعة: تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين C، وهو فيتامين أساسي لتعزيز جهاز المناعة.

دعم صحة العين: تحتوي البطاطا الحلوة على بيتا كاروتين، والذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A وهو ضروري لصحة العين، بما في ذلك الرؤية الليلية والوقاية من أمراض العيون، مثل إعتام عدسة العين.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تحتوي البطاطا الحلوة على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للسرطان.