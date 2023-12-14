تاون جاس لسكان فيصل: لا تنزعجوا من رائحة الغاز الأحد المقبل

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس أعمال تدفيع - قطاع (57) شارع السنترال ومتفرعاته - صفط اللبن - فيصل - الجيزة.

وذلك يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 بدءاً من الساعة التاسعة صباحاَ و حتي الإنتهاء من الأعمال.

وتهيب الشركة بالسادة العملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بالرائحة وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان اّمان السادة العملاء لن يتم قطع الغاز عن اي من السادة العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء وفي حالة وجود اّي استفسار يرجى التكرم بالإتصال من اي تليفون أرضي

بطوارىء الشركة على 129، خدمة العملاء 19129، WWW.TOWNGAS.COM.EG.