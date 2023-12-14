سيراميكا كليوباترا لحكام مباراة فيوتشر : ما لكم كيف تحكمون |شاهد

عبر مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا عن غضبهم بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له اليوم الفريق أمام مودرن فيوتشر لعدم احتساب ركلتي جزاء لصالحه رغم استدعاء حكم الساحة السيد منير مرتين من حكم تقنية الفيديو.

وكتب نادي سيراميكا كليوباترا على صفحته الرسمية لحكام اليوم : ما لكم كيف تحكمون ، ناشرا كل لقطات التي تؤكد صحة ركلتي الجزاء للفريق

وتعرض فريق سيراميكا كليوباترا من بداية الموسم إلى العديد من الأخطاء التحكيمية بسبب سوء اداء الحكام في إدارة المباريات ورغم ذلك يسعى جاهدا لتحقيق النجاح في مواجهة هذه الاخطاء الفجة .

حكم الأزمات السيد منير

يبدو أن الحكم السيد منير ، لم يكتف من شكاوي الأندية منه في مختلف المباريات بل والعقوبات التي يتعرض لها باستمرار من بيريرا رئيس لجنة الحكام ، خاصة بعد سوء أدائه التحكيمي في مباراة المقاولون العرب وزد والتي شهدت أخطاء تحكيمية بالجملة.

وشهدت مباراة المقاولون العرب وزد لغطًا تحكيميًا بعدما احتسب الحكم السيد منير 5 ركلات جزاء خلال أحداث المباراة، التي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهم.

هو ما أدى إلى أ، بيريرا اتخذ قرارا على معاقبة حكم الساحة السيد منير بإبعاده عن إدارة مباريات الدوري الممتاز لفترة، وذلك وفقًا لنتيجة التقييم الذي حصل عليه الحكم خلال إدارته مباراة المقاولون العرب وزد.

وظهر السيد منير أيضا بنفس سوء الأداء التحكيمي اليوم في مباراة سيراميكا كليوباترا ، ومودرن فيوتشر ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، بعدما حرم كليوباترا من احتساب ركلتين جزاء ، رغم استدعاء حكم الفيديو له إلا أنه تغاضى عن اتخاذ القرار الصائب.

ومن المتوقع أن يتقدم سيراميكا كليوباترا بشكوى ضد الحكم المثير للأزمات ، بعد الظلم الفادح التي تعرض له الفريق في مباراة مودرن فيوتشر

b94ff5a8-874b-4bc2-b36c-c070db864f72

1ef4fc83-c960-4c74-9e5d-bc0439f12234

96fe8b1e-c520-4779-87f1-909e0502dbb1