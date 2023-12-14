زوجى يحصل على راتبي من 14 سنة؟.. وأمين الفتوى يرد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "أماني"، إنها متزوجة من 14 عاما، وزوجها يعتمد على راتبها الشهرى، ولا يعمل، بالإضافة إلى المعاملة السيئة معها ومع أولادها، وتريد أن تعرف كيف تتصرف معه وهى تريد الطلاق؟

حكم الأخذ من راتب الزوجة

قال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، في فتوى له اليوم الخميس: "مسألة التكاسل والاعتماج على رضا المرأة أو راتب الزوجة، وهذه مشكلة كبيرة، فهى لا يتطلب منها دفع راتبها فى المنزل، فاعتماد الزوج على راتب زوجته لا يجوز إلا برضا الزوجة".

وأضاف: "إنفاق الزوجة من راتبها فى بيت الزوجية يكون برضاها وليس إجبارا لها وهو أمر يستحق شكرها على ما تفعله فى منزل الزوجية، وهذا الزوج متكاسل ولا يتحرك، ويخالف الشرع والسنة النبوية".

خالد الجندى: مشهد المصريين فى الانتخابات الرئاسية وفاة إكلينيكية لهؤلاء

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مشهد الانتخابات أثبت فيه الشعب المصري أنه عند حسن الظن أمام الناس والعالم أجمع، والمصريين على قدر المسئولية، موضحا أن التدافع غير المسبوق على صناديق الانتخابات تثبت أن الشعب لا يستجيب إلى الدعايات المغرضة للقطاء الأوطان.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن أصحاب الدعايات المغرضة حاولوا إفشال مشهد الانتخابات والصورة الديمقراطية التي ظهرت في التصويت شهد لها القاصي والداني، مؤكدا أن مشهد الانتخابات تثبت أن هناك وفاة اكلينيكية حصلت لأعداء الوطن الذين بحت أصواتهم في محاولة لعرقلة المشهد الانتخابي.



وتابع: "كل محاولات من حاول إفساد المشهد الانتخابي ومحاولة التشكيك فيها باءت بالفشل، وهذا المشهد ربح فيه من ربح وكل من ذهب من الرابحين أما الذين تقاعسوا ورفضوا لهم الخزي والعار وخزي شرف الانتماء لهذا الوطن"، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات شهادة يجب الإدلاء بها.