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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحدي الأبطال الأهلي vs مانشستر سيتي| مصطلحات كرة القدم المصرية ضد الإنجليزية.. شاهد

تحدي الأبطال
تحدي الأبطال

نشر حساب النادي الأهلي على منصة اكس "تويتر سابقا"، مقطع فيديو بعنون تحدي الأبطال، والذى يشير إلى قيام لاعبين من النادي الاهلي ولاعبين من مانشستر سيتى الانجليزي بعرض مصطلحات كرة القدم المصرية ضد الإنجليزية.

ومثل النادي الأهلي كل من محمد هاني واكرم توفيق ومن مانشستر سيتي فيل فودين وزميل أخر له.

وكان قد تفقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والذي سيحتضن لقاء الأهلي واتحاد جدة السعودي مساء غد الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وكان الفريق قد أدى مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة.

وعقب المران توجه لاعبو الفريق إلى استاد الجوهرة، الذي ستقام عليه مباراة الأهلي واتحاد جدة، لمدة 30 دقيقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

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