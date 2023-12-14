السودان.. السيطرة على الكوليرا في ولاية البحر الأحمر

أعلنت السلطات الصحية في ولاية البحر الأحمر السودانية، اليوم الخميس، أنها سيطرت على وباء الكوليرا بعد تدخلات لإصحاح البيئة ومكافحة العدوى وكلورة المياه، خاصة في محلية سواكن أكثر محليات الولاية تأثرا بالكوليرا.

وأكدت مدير عام وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر، أحلام عبد الرسول في بيان نشرته صحيفة "سودان تربيون" أن التدخلات التي تمت أدت إلى انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بالمرض، حيث بلغت عدد الحالات في محلية سواكن 995 حالة إلى جانب 540 حالة في بورتسودان و150 حالة في طوكر و15 حالة في سنكات.

وتابعت المسؤولة، أن الوضع الصحي بالولاية مطمئن، وتمت السيطرة على الاسهالات المائية بعد التدخلات التي تمت في مجالات صحة البيئة ومكافحة العدوى واصحاح وكلورة المياه والنظافة. الوضع في سواكن تحسن بصورة واضحة وانخفضت حالات الإصابة”.

وطبقا لوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر فإنه تم تسجيل 1700 حالة بالكوليرا بالولاية منها 63 حالة وفاة”.