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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 15-12-2023.. حاول إصلاح علاقتك بشريك حياتك

الابراج
الابراج

يتسم مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو يتمتع يشخصية اجتماعية مرحة وصديق وفى، كما يمتلك شخصية قوية وعاشق للسفر.

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برج الحمل في حظك اليوم الجمعة 15-12-2023


يمتاز مولود برج الحمل بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو يعشق ممارسة التمارين الرياضية ويعمل على إنجاز عمله في وقت قصير.
مشاهير برج الحمل
من مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، والممثل الكوميدي الإنجليزي شارلي شابلن ويقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل مهنيا وعاطفيا وصحيا.
حظك اليوم برج الحمل مهنيا
لا تتردد فى اتخاذ أى قرار يساعدك على التقدم فى عملك، ويجعلك تتفوق على زملائك خلال الفترة المقبلة، حتى تشعر بالمزيد من الثقة بالنفس.
برج الحمل اليوم ماليا
برج الحمل اليوم ثقتك بنفسك بالشؤون المالية وتصميمك يؤتي ثماره، وتشعر بالتفاؤل بشأن مستقبلك المالي ، وقد بدأ عملك الجاد يؤتي ثماره، تأكد من أن تظل منضبطًا في إنفاقك لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرعة قد تعوق تقدمك، وابق مركزًا على الربح والمكسب المادي ، وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودانك إلى الازدهار.
برج الحمل اليوم عاطفيا
حاول أن تصلح علاقتك بشريك حياتك خلال الفترة المقبلة، حتى تشعر معه بالسعادة والحب الذى تتمناه طوال الوقت.
برج الحمل اليوم صحيا
حافظ على صحتك وتناول الخضراوات والفواكه، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تكون فى أفضل حال.
برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى حفاظه على صحته من خلال تناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.

يوم الحظ: الثلاثاء لون الحظ: أحمر رقم الحظ: 5
التوافق اليومي لبرج الحمل
التوافق الأكثر اليوم: برج الحمل ، الميزان التوافق العادل: الثور ، العذراء ، العقرب ، الحوت توافق أقل: السرطان ، الجدي  

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