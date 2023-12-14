لذيذة وخفيفة.. طريقة عمل كيكة السميد

تحتاج كل ربة منزل لتقديم وصفات لذيذة وخفيفة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة السميد أو كيكة البسبوسة.

المقادير

كوب دقيق سميد

كوب جوز هند ناعم

نص كوب دقيق أبيض

نص كوب سكر

نص كوب زيت

4 بيضات

كيس بيكينج بودر

كيس فانيليا

2 علبة زبادى ساده

ذرة ملح

شربات خفيف

للتزيين:

جوز هند

مقادير الشربات

كوب سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

الطريقه

اضربى البيض مع السكر والفانيليا وذرة الملح لغاية لما يبقى القوام كريمى.

إنزلى بالزيت واستمرى فى الضرب.

إنزلى بالزبادى واإستمرى فى الضرب.

انخلى الدقيق مع البيكينج بودر وضيفى عليهم جوز الهند ودقيق السميد وإخلطيهم جيدا.

ضعي الخليط الجاف على الخليط السائل تدريجيا حتى اختفاء الدقيق.

ضعي الخليط فى صينية مدهونة زيت خفيف ومرشوشة بالدقيق.

ضعي الصينية في الفرن المسخن من قبل البدء فى عمل عجينة الكيكة درجة حراره 180 من 40 إلى 45 دقيقة، ثم اختبار بالخلة وفور خروج الكيكة اسقيها بالشربات البارد ورشى جوز الهند عليها وغطى الصينية لمدة 15 دقيقة وقطعى، وألف هنا.