عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلق على قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بقرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ووصفته بالتاريخي.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن قرار الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات انضمام كييف إلى التكتل هو انتصار لأوكرانيا وأوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن قادة أوروبا يؤيدون بدء مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب ميشيل، عبر منصة “إكس”، “قرر المجلس الأوروبي، في قمة في بروكسل، فتح محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا”.

زيلينسكي: قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي انتصار للجميع

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا

وفي 8 نوفمبر، أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، بشرط اعتماد إطار التفاوض على الوفاء بالعديد من الشروط من قبل كييف وكيشيناو.

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا الولايات المتحدة زيلينسكي كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: سوليفان سيناقش في رام الله إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين المتطرفين

الرئيس الأمريكي يبعث برسالة هامة لـ إسرائيل بشأن الحرب على غزة

الجيش الصومالي يقـ.تل مسلحي حركة الشباب في منطقة باي

إسقاط 4.5 مليار دولار.. الصومال يحتفل بتخفيف الديون

حزب الله يعلن حصيلة ضحاياه منذ بدء الاشتباكات ضد الاحتلال

إسرائيل تحذر حزب الله من توسيع الحرب

السماح لـ السنوار بمغادرة القطاع ونشر قوات دولية.. إسرائيل تستعد لغزة بعد الحرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنوب الخليل ويستولى على مركبات الفلسطينيين

ترشيحاتنا

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع "تكافل وكرامة"

بركات : سيراميكا استحق ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر بنسبة 100%

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 15-12-2023: فرص غير متوقعة للحصول على دخل

البيت الأبيض: سوليفان يلتقي عباس في رام الله الجمعة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 15-12-2023

بعد قطع الاتصالات في غزة.. تحذير من كوارث تهدد حياة الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

فيديو

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ