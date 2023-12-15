تاريخ الأدب الكوري.. كتاب يكشف علاقات كوريا بجيرانها

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (تاريخ الأدب الكوري “من العصور الوسطى حتى نهاية القرن التاسع عشر”)، تأليف: مجموعة من المؤلفين. ترجمة: أحمد ناصر.

يلخص هذا الكتاب تاريخ الأدب الكوري من العصور الوسطى حتى نهاية القرن التاسع عشر.



يُعدّ هذا الكتاب إضافة جديدة إلى المكتبة العربية، إذ يفتح نافذة على الأدب والثقافة الكورية، التي كانت شبه مغلقة أمام القارئ العربي. كما يلقي الضوء ليس على الأدب فحسب، بل على مجمل علاقات كوريا بجيرانها الأقوى كالصين واليابان والهند.

ويتناول علاقة الأدب الكوري بالكتابة الهيروغليفية الصينية.

كتاب (تاريخ الأدب الكوري “من العصور الوسطى حتى نهاية القرن التاسع عشر”)، تأليف: مجموعة من المؤلفين. ترجمة: أحمد ناصر. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.