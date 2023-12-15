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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تاريخ الأدب الكوري.. كتاب يكشف علاقات كوريا بجيرانها

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (تاريخ الأدب الكوري “من العصور الوسطى حتى نهاية القرن التاسع عشر”)، تأليف: مجموعة من المؤلفين. ترجمة: أحمد ناصر.

يلخص هذا الكتاب تاريخ الأدب الكوري من العصور الوسطى حتى نهاية القرن التاسع عشر.


يُعدّ هذا الكتاب إضافة جديدة إلى المكتبة العربية، إذ يفتح نافذة على الأدب والثقافة الكورية، التي كانت شبه مغلقة أمام القارئ العربي. كما يلقي الضوء ليس على الأدب فحسب، بل على مجمل علاقات كوريا بجيرانها الأقوى كالصين واليابان والهند.
ويتناول علاقة الأدب الكوري بالكتابة الهيروغليفية الصينية.

كتاب (تاريخ الأدب الكوري “من العصور الوسطى حتى نهاية القرن التاسع عشر”)، تأليف: مجموعة من المؤلفين. ترجمة: أحمد ناصر. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة السورية العامة للكتاب الكتاب الإلكتروني تاريخ الأدب الكوري العصور الوسطى احمد ناصر المكتبة العربية القارئ العربي

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