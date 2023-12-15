السيسي وملك البحرين يستعرضان جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع بشكل كامل.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الادعاء الألماني: اعتقال 4 أفراد من "حماس"

وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستغرق أكثر من بضعة أشهر

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفاً و787 فلسطينياً و51 ألف مصاب

واشنطن: سوليفان قد يتوقف في محطة أو محطتين بالمنطقة بعد رام الله

بايدن يدعو إسرائيل للتركيز على إنقاذ المدنيين في غزة

قيادي في حماس: لا تفاوض على تبادل المحتجزين إلا بعد وقف الحرب

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى استعرضا هاتفيًا الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة، لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن شركتي الاتصالات الفلسطينيتين "بالتل" و"جوال"، أعلنتا انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة.

وقالت "الوطن" إن ممثلين من الادعاء العام الألماني أعلنوا أن أربعة أفراد من حركة "حماس" اعتُقلوا للاشتباه في "تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا". وأضافوا أن ثلاثة من المشتبه فيهم اعتُقلوا في برلين، وأن الرابع اعتُقل في هولندا.

وذكرت "الجريدة" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الخميس، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة "ستستغرق أكثر من بضعة أشهر”، مضيفًا أن "حماس منظمة إرهابية، بنت نفسها على مدى عقد من الزمن لمحاربة إسرائيل، وأنشؤوا بنى تحتية، تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها. سيتطلب الأمر فترة من الوقت، سيستمر ذلك أكثر من بضعة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".

وأشارت "الراي" إلى أن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في بيان أكد أن ما لا يقل عن 18 ألفاً و787 فلسطينياً لقوا حتفهم، وأصيب 50 ألفاً و897 آخرين في الضربات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال القدرة، في إفادة يومية، إن 179 شخصاً قضوا في الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت في هذه الساعات، 18 "مجزرة وجريمة إبادة جماعية" في كافة مناطق القطاع.

وقالت "القبس" إن مسؤولاً أمريكيًا أعلن أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قد يتوقف في محطة أو محطتين بعد زيارته لرام الله، مضيفًا أنه من المتوقع أن يجري سوليفان محادثات "جيدة للغاية" في رام الله مع السلطة الفلسطينية.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله، الخميس، هما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.

وذكرت "الأنباء" أن أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، أكد أنه لا تفاوض بخصوص أي صفقة لتبادل المحتجزين مع إسرائيل إلا بعد توقف كامل للحرب على قطاع غزة، مضيفًا أن التفاوض لن يتم إلا بعد الاستجابة لشروط الفصائل الفلسطينية في الصفقة، مشيراً إلى انفتاح حماس على كافة الجهود التي تفضي لوقف الحرب على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وإطلاق سراح المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ودعا حمدان إلى تشكيل قيادة وطنية فلسطينية "تحمل برنامج المقاومة والتحرير"، مشدداً على أن التفكير في قيادة انتقالية لقطاع غزة "شأن فلسطيني يقرره أبناء الشعب" ولن تسمح حماس لأحد بالتدخل فيه.