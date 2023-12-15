المجلس لازم يتحرك.. تعليق خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام المصري

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور على خسارة الزمالك امام المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "المصري يستحق الفوز و تغيير خاطئ كان سبب الخسارة و المجلس لازم يتحرك و الزمالك قادر علي المنافسة علي البطولات"

وحقق المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.