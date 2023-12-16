طريقة عمل كبدة مشوحة بأسهل الخطوات

الكبدة المشوحة من الأكلات الشهية والسريعة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبدة مشوحة .

مقادير كبدة مشوحة



كيلو كبدة شرائح

5فص ثوم شرائح

نصف كوب ماء بصل

ربع كوب عصير ليمون

زيت نباتي

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كبابة صيني

ملعقة صغيرة كمون

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كبدة مشوحة

نخلط كل المكونات مع بعض جيداً ثم نضع شرائح الكبدة ونتبلها جيداً ونتركها في التتبيلة لمدة من ساعة إلى ساعتين ثم تسخن طاسة على درجة حرارة عالية على النار ثم تشوح الكبدة حتى تنضج وتقدم بالهنا والشفا