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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كبدة مشوحة بأسهل الخطوات

كبدة مشوحة
كبدة مشوحة

الكبدة المشوحة من الأكلات الشهية والسريعة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبدة مشوحة .

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مقادير كبدة مشوحة 


كيلو كبدة شرائح
5فص ثوم شرائح
نصف كوب ماء بصل
ربع كوب عصير ليمون
زيت نباتي
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة كبابة صيني
ملعقة صغيرة كمون
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير كبدة مشوحة 
نخلط كل المكونات مع بعض جيداً ثم نضع شرائح الكبدة ونتبلها جيداً ونتركها في التتبيلة لمدة من ساعة إلى ساعتين ثم تسخن طاسة على درجة حرارة عالية على النار ثم تشوح الكبدة حتى تنضج وتقدم بالهنا والشفا

كبدة مشوحة طريقة عمل كبدة مشوحة مقادير كبدة مشوحة طريقة تحضير كبدة مشوحة الشيف سارة عبد السلام

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