بارد ليلا.. درجات الحرارة المتوفعة البوم على القاهرة والمحاقظات

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة،15 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.



ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 - 18

الإسكندرية 24 - 13

الإسماعيلية 23 - 13

الغردقة 27 -18

أسوان 29 - 13

سوهاج 27 - 12

المنيا 25 - 10