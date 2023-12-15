مستشار الأمن الأمريكي: نعمل مع مصر والأمم المتحدة على إدخال المساعدات لغزة

قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان ، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر والأمم المتحدة على إيجاد سبل لإدخال المساعدات إلى غزة.



وأضاف سوليفان أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

وقال سوليفان خلال، مؤتمر صحفي إأنه لا يمكن الحديث عن جداول زمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.



ولفت سوليفان إلى أنه سيكون هناك انتقال لمرحلة في الحرب بغزة تركز على الاستهداف الدقيق لقيادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".



وأكد سوليفان بذل مساعي لضمان عدم توسع النزاع في المنطقة، مضيفاً أنه أجرى محادثات عميقة في إسرائيل بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في غزة.



وأضاف أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش بسلام مع جيرانه، مضيفاً أنه سيتم العمل للتأكد من إطلاق سراح الرهائن والعودة إلى أهاليهم.